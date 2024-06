Zon schijnt weer voor 'Zomer in de Zaanen': vertrekkende roerganger Groothuis geniet

Van alle bezoekers was Michiel Groothuis de grootste genieter. Hij was in 2007 mede-initiatiefnemer van het festival in het Zaanenpark en geldt sindsdien als de grote roerganger. Maar volgend jaar doet hij een stapje terug. Noodgedwongen. Groothuis ondergaat ingrijpende behandelingen tegen kanker. Wel blijft hij actief in de organisatie. ''Dit is zo'n geweldig evenement. Dat laat je niet zomaar los'', zegt hij op de laatste dag in zijn rol als hoofd van de organisatie.