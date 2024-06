Bol helpt brakende Cavendish binnen tijdslimiet te finishen in Tour de France

Bol en zijn ploeggenoten van Astana probeerden Cavendish te ondersteunen tijdens de loodzware heuveletappe. Dit deden ze door hem uit de wind te houden en hem te koelen met bidons. In startplaats Firenze was het met 36 graden ontzettend warm. Het is niet bekend of Cavendish ziek was of door de hitte bevangen. Het was in ieder geval enorm afzien en tijdens de koers moest hij zelfs overgeven.

Dylan Groenewegen / Nils Eekhoff

De andere Noord-Hollanders hadden beduidend minder problemen om op tijd binnen te zijn. Nils Eekhoff uit Rijsenhout werd 100e op 29 minuten en 14 seconden van de winnaar. Sprinter Dylan Groenewegen werd 156e op 30 minuten en 18 seconden.

Zondag staat er een heuveletappe op het programma. Maandag is Groenewegen kanshebber op een ritzege, want dan krijgt het peloton een vlakke etappe voor de kiezen met kansen voor de sprinters.