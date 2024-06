Victor zoekt hofkostuums en uniformen die zijn voorvader maakte

Zes jaar geleden kwam Victor Besnard op de zolder van zijn ouders een jasje tegen, gemaakt door zijn betovergrootvader. Het jasje zou door een kind gedragen zijn bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina, begin 20e eeuw.

De betovergrootvader van Victor, A. Besnard, was een kleermaker in Den Haag. Tussen 876 en ongeveer 1920 was hij actief op meerdere locaties in de hofstad. De liefde voor kleding is een paar generaties overgeslagen, maar inmiddels heeft Victor de Besnard-kledingzaak weer nieuw leven ingeblazen in Haarlem.

In zijn zaak heeft hij weleens klanten gehad die dezelfde kinderpakjes hadden als zijn ouders. "Die waren dan weer door hun voorouders gedragen. Dus ik dacht: wie weet zijn er meer mensen in Noord-Holland die iets op zolder hebben liggen."