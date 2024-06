De brand brak rond 15.00 uur vanmiddag uit. Op dit moment is er nog brandweer aanwezig om de boel te blussen. Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend.

Liander laat weten dat er een monteur onderweg is om de stroomstoring te verhelpen. Verwacht wordt dat de buurt rond 18.15 uur vanavond weer stroom heeft.