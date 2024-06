Toch geen ex-gedetineerden als nieuwe buren: zorginstelling trekt zich terug

Buurtbewoner Jeltje kwam er per toeval achter ze nieuwe buurtbewoners zou krijgen toen ze een man aansprak die met een enkelband rondliep. Zonder dat de buurt ervan wist, bleek Mutatio Zorg midden in de straat een forensisch opvangcentrum te hebben geopend voor twaalf (ex-)gedetineerden.

Nadat Jeltje de website van de zorgorganisatie raadpleegde, kreeg ze het Spaans benauwd. "Het gaat om mensen met een justitiële achtergrond, waarbij vaak sprake is van een psychische stoornis, verstandelijke beperking of een verslaving", vertelde ze eerder aan NH.

Mutatio Zorg organiseerde vrijdagavond - op aandringen van de gemeente Alkmaar - een informatiebijeenkomst. Kort daarvoor werd penningmeester Robert-Jan Huijser van de dorpsraad gebeld dat de verhuizing niet door zou gaan. "Ik dacht wel meteen na over wat er dan wel in het pand gaat komen. Daar is nu nog geen duidelijkheid over," zegt hij tegen Streekstad Centraal.

Sneu

Voor de twee ex-gedetineerden die er al wonen moet een nieuwe woonruimte gezocht worden. Jeltje heeft 'gemengde emoties', zegt ze. "Ik vind het namelijk ook sneu voor beide mannen. Zij zijn ook slachtoffer van dit beleid. Het had anders gekund en gemoeten."