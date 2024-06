Huurders mogen drie maanden langer blijven op Rijsenhoutse camping

Deze week hebben de huurders op De Westeinder een brief ontvangen waarin de nieuwe eigenaar, Kleen Estate, de nieuwe datum noemt. "Coulancehalve hebben wij echter besloten de datum van beëindiging van de huurovereenkomst op te schuiven naar 1 januari 2025", is erin te lezen. Eerder wilde de nieuwe eigenaar dat de huurders per 1 oktober vertrokken zouden zijn vanwege 'grootschalige herstructurering en herontwikkeling' van de camping.

Kleen Estate, een verhuurder van vakantiewoningen, bouwde op andere campings al luxe chalets, nadat de permanente bewoners moesten vertrekken. Dat lijkt ook het plan op de Rijsenhoutse camping waar zo'n 125 mensen permanent wonen.

Dubbel gevoel

Stichting Belangen camping De Westeinder komt op voor de huurders op het terrein en is niet erg onder de indruk van de brief. "Het is een beetje gemengd natuurlijk. Aan de ene kant kwam 1 oktober al dicht bij, aan de andere kant zijn we naar de rechter gestapt vanwege onrechtmatige opzegging", laat een van de bewoners, die het woord voert namens de stichting, weten.

"Het geeft wel een beetje rust, omdat de zaak dan wel voor is geweest." Tegelijkertijd maakt het volgens haar niet uit welke datum er in de brief staat, omdat de opzegging volgens hun advocaat niet door kan gaan zolang de procedure loopt.

Vergoeding

In de brief wordt de huurders vertelt dat ze zes weken hebben om in te stemmen met de nieuwe datum. De bewoner verwacht niet dat er veel huurders akkoord zullen gaan. "Tenzij ze echt weg willen. Ik denk dat de meeste mensen niet zullen reageren." Dat laatste wordt ook aangeraden door de stichting. Wat Kleen Estate gaat doen als er niet wordt gereageerd, staat niet in de brief en is ook bij de stichting niet duidelijk.