Bijna 350 kilo heroïne tussen jurkjes, twee Amsterdammers opgepakt

"De aflevering van de container werd gecontroleerd georganiseerd", stelt het Openbaar Ministerie over de container die bestemd was voor een bedrijf in het Westelijk Havengebied. De jurkjes werden uiteindelijk afgeleverd bij een loods in Zaandam.

Daar werden vervolgens vier mannen, waaronder de twee uit Amsterdam, aangehouden. Het gaat om een 28- en 30-jarige. Die zitten zeker veertien dagen vast. De andere twee mannen werden na een achtervolging opgepakt.