Waarom het onvermijdelijk is dat Amsterdammers deze zomer meer vliegoverlast gaan ervaren

Luchthavenwethouder Hester van Buren van gemeente Amsterdam heeft namens het college van burgemeester en wethouders via een brief aan minister Mark Harbers (Infrastructuur) laten weten dat zij ‘teleurgesteld’ is over de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan deze zomer.



De Amsterdamse wethouder schetst in haar brief een scenario voor komende zomer met 10.000 extra vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan en 1000 extra op de Schiphol Oostbaan. "De ramen moeten dicht, de tuin blijft ongebruikt", schrijft ze. En die aantallen kloppen, aldus Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).