Jongens in Spanbroek belaagd door grote groep: "Kreeg klappen op mijn hoofd"

De drie vrienden besloten rond 23.30 uur om 'even een rondje op de scooter te rijden'. En zoals altijd reden ze via de supermarkt en de slager. Maar eenmaal daar aangekomen, werd het drietal achtervolgd door een grote groep jongeren. "Ze trokken hun shirt uit en zeiden dat we moesten stoppen om onze spullen af te geven", blikt Tom (19) een paar dagen later terug.

Hij wist samen met Tom (18) net op tijd om te keren om de groep te vermijden, maar de 17-jarige Darion reed te hard waardoor hij niet meer kon keren en langs de groep moest. "Ik heb toen twee klappen op mijn hoofd gehad, maar ik ben niet van de scooter afgetrokken", vertelt hij.