Lichtende nachtwolken dansen boven Amsterdam

Maar eerst: wat zijn lichtende nachtwolken?

Lichtende nachtwolken verschijnen vooral direct na zonsondergang en voor zonsopgang. Het lichtgevende effect wordt gecreëerd door ijskristallen op kleine stofdeeltjes in de wolken, die worden verlicht door de achter de horizon verdwenen zon.

Dit gebeurt af en toe rond deze tijd van het jaar, omdat het hoog in de atmosfeer het koudst is. De lichtende nachtwolken liggen altijd heel hoog in de lucht, vaak op zo'n 80 kilometer hoogte. Op deze hoogte moet dan ook veel stof en waterdamp in de lucht zitten. Als dat allemaal het geval is, bestaat er de kans dat je het kunt waarnemen. Door het harde waaien lijkt het dan ook nog eens alsof de wolken dansen.