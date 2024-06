Sprintkanon Tasa Jiya omarmt 100 meter steeds meer: "Ik heb ledematen die alle kanten op gaan"

Op de sprintafstand liet Jiya zich nog weleens gek maken. Ze wilde veel kracht zetten en explosief zijn. "Dat werkte juist averechts", zegt ze na het lopen van een pr. "Ik moet zeggen met stoppen dat ik die 100 meter niet kan. Niet alleen in de estafette, maar ook vanuit het startblok."

Met haar 1,85 meter geldt Jiya als één van de langste atletes in de baan. "Ik heb ledematen die alle kanten op gaan en moet opgekropt in het startblok zitten", zegt ze. Nu weet ze daar juist haar kracht van te maken. "Vanaf een meter of 70 gebeurt er wat."

Op de NK atletiek in Hengelo pakte Jiya het goud. In de finale liep de Amsterdamse 11,22 seconden. Daarmee eindigde ze voor Nadine Visser en Marije van Hunenstijn.