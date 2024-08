Deze Noord-Hollanders werken door na hun pensioen: "Hoef niet iedere dag golf te spelen"

"Het werk dat wij doen is net even anders dan de grotere reisorganisaties. Wij bieden alleen reizen aan naar Tanzania en geven van tevoren een presentatie aan klanten. Als mensen op reis zijn moeten we 24/7 bereikbaar blijven voor het geval het nodig is. In het Afrikaanse land heb ik twintig mensen in dienst, zij zijn onze oren en ogen. Ik heb daar ook alleen Tanzanianen in dienst, omdat wij vinden dat reizigers het land moeten zien door de ogen van een Tanzaniaan."

"Het voordeel van een eigen bedrijf hebben is dat we zelf onze tijd indelen. Jaarlijks verkopen we zo'n 25 tot 40 safari's. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de Voedselbank Haarlemmermeer. Als vrijwilliger en ondernemer ben ik iedere dag wel een paar uur bezig met de reisorganisatie. Ik vind mijn werk een verrijking en daarnaast hebben mijn vrouw en ik nog steeds veel vrije tijd. Als het aan mij ligt, blijf ik dit zeker nog 5 jaar doen."