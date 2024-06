Bijna 350 kilo heroïne ontdekt in lading jurkjes: vier mannen aangehouden

De drugs werden vorige week aangetroffen tijdens een reguliere douanecontrole van een container in de Rotterdamse haven. Een deklading is het gedeelte van een lading, dat niet onder de luikenkap van een vrachtschip past.

De container was vermoedelijk afkomstig uit Afghanistan en is vanuit Dubai naar Nederland vervoerd. Omdat de container bestemd was voor een bedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, heeft het Hit And Run Cargo (HARC)-team Amsterdam/Noord Holland een gecontroleerde aflevering van de container georganiseerd. De lading werd woensdag door een transportbedrijf bij een loods in Zaandam bezorgd.

Korte achtervolging

Bij de Zaanse loods hield het team twee Amsterdammers aan van 28 en 30 jaar. Een 33-jarige man uit Zaandam en een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die ongewenst vreemdeling is, werden na een korte achtervolging worden aangehouden.

Tijdens de achtervolging zouden de twee meerdere verkeersovertredingen hebben gemaakt. Het viertal is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit veertien dagen langer vast. De drugs zijn inmiddels vernietigd.