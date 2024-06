Comenentia werkt in Amerika aan kogelslingersucces: "Mijn moeder vindt het niet zo fijn"

"De sfeer is heel leuk", zegt Comenentia over college, waar hij heel veel uren heeft doorgebracht. "In Amerika leeft sport echt. Iedereen heeft heel veel passie voor atletiek. In Nederland is de sport niet heel groot en in Amerika wel. Iedereen houdt ook je progressie bij en iedereen prijst je wel als je het goed doet. Dat is hier wel wat minder."

In Parijs komt Comenentia voor het eerst in actie op de Olympische Spelen. "Echt heel vet. In 2021 haalde ik het net niet. Nu heb ik mij direct gekwalificeerd. Dit wordt de test en in 2028 hoop ik in Los Angeles", wat voor hem echt als een thuiswedstrijd voelt.