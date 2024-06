FC Volendam beloont Quincy Hoeve met eerste profcontract

Hoeve voelt veel vertrouwen bij de club. "Ik ben zeer gedreven om mij bij FC Volendam door te ontwikkelen en uiteindelijk te slagen. De momenten bij het eerste smaken wat mij betreft naar meer en ik hoop deze mooie ervaringen de komende jaren en goed vervolg te geven."

Technisch directeur Patrick Busby onderschrijft de meerwaarde van Hoeve. "Quincy is een ander type spits dan we hebben met Henk Veerman en Robert Mühren. Aanvallend met hem hebben we een extra smaak. Hij kan met zijn snelheid en duelkracht een positieve bijdrage leveren. Het is mooi dat zijn inzet wordt beloond met een contract."

