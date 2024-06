Politie informeert Gooise thuiszorg over bankhelpdeskfraude

Voor de criminelen is niks te gek. Ze doen zich aan de telefoon voor als bankhelpdeskmedewerker of politieagent en beweren dat het geld van de ouderen in groot gevaar is. Daarna overtuigen ze hen om hun geld over te boeken naar een 'veilige kluisrekening'. Of ze halen bijvoorbeeld de pinpas op, nadat ze de oudere de pincode hebben ontfutseld.

Het publiek herkent de verhalen, zo ook Chantal Witteveen. Zij is individueel begeleider van ouderen met dementie en verslavingsproblematiek. "Mijn cliënten kunnen in een half uur of een uur later weer bedrogen worden, omdat ze het dan vergeten zijn." Daar heeft zij dan ook iets op bedacht: "Ik maak briefjes en leg die naast de telefoon. Daar staat op dat als iemand van de bank belt, dat ze moeten ophangen."

En bij deze tip sluit wijkagent Lennart zich aan. "Banken zullen nooit opbellen met dit soort vragen", vertelt hij. "En de politie ook niet. Als dit gebeurt, hang dan meteen op."