Gratis zonnebrand als wapen tegen huidkanker

De paal is gevuld met een natuurlijke zonnebrandcrème. Deze crème geeft een beschermlaag, waardoor gebruikers direct beschermd zijn voor de zon. "Mensen onderschatten de kracht van de zon, zeker als er een windje waait langs de kust", zegt Jerina van Heck van de drogisterijketen.

Vandaag is het uv-index vijf, maar mensen wordt aangeraden om bij index drie al in te smeren. "En dan het liefst al voordat je naar het strand gaat, en iedere twee uur." Als mensen dat vergeten moet deze paal een laatste redmiddel zijn. "Maar liefst één op de vijf mensen in Nederland heeft huidkanker. Door goede zonbescherming kan de ziekte voorkomen worden en daar moeten mensen zich meer bewust van zijn", vertelt Van Heck.

Hoog aantal zonuren

Volgens de cijfers over huidkanker is het aantal gevallen in onze provincie het hoogst in vergelijking met andere provincies. Nergens in Nederland komen melanomen, een agressieve vorm van huidkanker, vaker voor dan in Noord-Holland.

Vooral de kustgebieden zoals Bergen en Egmond kleuren donkerrood op de Kanker Atlas. Het hoge aantal zonuren in onze provincie in vergelijking met andere provincies speelt hierbij een grote rol.

Smeerkees is de facilitaire partner die de palen plaatst en onderhoudt. De palen worden door een zonnepaneel voorzien van stroom. Daarnaast wordt er via een internetverbinding data verzameld, zodat afgelezen kan worden hoeveel de paal wordt gebruikt en wanneer hij moet worden bijgevuld. "Ook kunnen we door het gebruik zien op welke locaties de paal het meest gebruikt wordt", vertelt Philip Kool van Smeerkees. Hij richtte het bedrijf op om huidkanker tegen te gaan.

Gebruik zonnebrand badgasten

Niet iedereen is op de hoogte van de risico's van uv-straling. Een badgast geeft toe: "Ik heb mezelf eerlijk gezegd niet ingesmeerd voordat ik naar het strand ging. Maar ik heb zonnebrand bij me, dus ik doe het wel hier."

Een andere bezoeker van het strand laat weten zich wel in te smeren, maar niet meerdere keren per dag. "Ik verbrand niet snel gelukkig." Een derde vertelt: "Ik smeer me in met factor vijftig. Dat doe ik altijd van tevoren, want dan plakt het ook minder."