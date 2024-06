AZ-duo Koopmeiners en Buurmeester terug van weggeweest: "Blij hier weer te zijn"

Afgelopen seizoen werd Buurmeester (22 jaar) verhuurd aan PEC Zwolle en Peer Koopmeiners (24 jaar) aan Almere City. "Het voelde goed. Het was ook gelijk weer vertrouwd, dus het was een makkie", vertelt Koopmeiners over zijn terugkeer en zijn eerste speelminuten van het seizoen bij de Alkmaarse club.

Beide spelers zullen zich deze voorbereiding opnieuw moeten bewijzen aan trainer Maarten Martens, die ze nog goed kennen van hun tijd bij Jong AZ. "Het is wel een voordeel dat je hem al kent. Volgens mij zit het wel goed tussen mij en Maarten, dus dat moet wel goedkomen", zegt Buurmeester.

AZ - AEK

Buurmeester was in het duel tegen AEK een van de uitblinkers en gaf zodoende gelijk een signaal af aan Martens. Buurmeester was zowel bij de 1-0 van Ruben van Bommel, als bij de 2-0 van Lequincio Zeefuik goed voor een assist. Buurmeester bekroonde zijn sterke optreden door zelf de 3-0 te maken.

In de tweede helft stond er een compleet ander elftal op het veld, waaronder Koopmeiners. Na de rust liep AZ uit naar een 6-0 eindstand dankzij doelpunten van Sven Mijnans, Myron van Brederode en Denso Kasius.