Enorme dino in bibliotheek Haarlem: Triceratops vanaf maandag te zien

Die kudde bestaat uit vijf enorme dieren. Ze worden in de herfst als kudde tentoongesteld in Naturalis in Leiden, maar eerst gaan de dino's op tournee, vertelt Schulp. "Het is eigenlijk de voorpremière in heel Nederland. Ze staan deze zomer in vijf bibliotheken en vijf natuurhistorische musea, in Leeuwarden, Delft, Maastricht, Tilburg en hier in Haarlem. Een echte dino in de bibliotheek: hoe leuk is dat?"

Op zoek naar een T-Rex

De onderzoeker was elf jaar geleden de projectleider van de opgraving in de Verenigde Staten. Eigenlijk waren ze op zoek naar resten van een Tyrannosaurus Rex. "We wilden graag een grote, vleesetende dinosaurus hebben voor de dinosauruszaal van het nieuwe museum. Maar we kwamen niet verder dan een paar botjes en een teen. Even verderop op dezelfde ranch bleek nog veel meer in de grond te zitten. We vonden een kudde van vijf dieren en dat is de grootste Triceratopsvondst ooit geworden."