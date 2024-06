Cameratoezicht na explosies, schoten en moord in Alkmaar verlengd

"Op dit moment loopt het strafrechtelijk onderzoek en wil ik de vorderingen van dit onderzoek steunen waar ik kan", zo laat de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten weten in een brief aan de omwonenden, die in handen is van mediapartner Streekstad Centraal.

"Indien uit informatie blijkt dat de maatregel eerder kan worden opgeheven, dan zal ik dat zeker doen. Dit doe ik echt pas als ik met een gerust hart u de veiligheid kan bieden die u verdient."

In een tuin aan de Baansingel werd een 18-jarige man doodgeschoten. Een woning aan de Lekstraat werd beschoten, waarna er meerdere aanslagen of pogingen daartoe werden gepleegd met explosieven. Ook in de Mesdaglaan vond een explosie plaats waardoor vier woningen werden verwoest. Het ingestelde cameratoezicht leidde tot meerdere aanhoudingen.