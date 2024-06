De Witte Toren langs A1 in Naarden wordt noodopvang voor 150 asielzoekers

Het pand ligt aan de Rijksweg op een bedrijfsterrein, parallel aan de A1. Vanaf de snelweg is de witte toren van het gebouw goed te zien. Omdat het pand op een bedrijventerrein ligt, zou de opvanglocatie volgens de gemeente geen invloed hebben op woningbouwplannen.

De afgelopen maanden is door de gemeente gezocht naar opvanglocaties voor asielzoekers op verzoek van het COA (Centraal Orgaan Asielopvang), om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Er zijn tien plekken bezocht, maar deze voldeden niet aan de eisen van het COA

1 september eerste gasten

De Witte Toren voldoet wel aan die eisen: er is voldoende ruimte, de locatie is goed bereikbaar en ligt in de buurt van voorzieningen als onderwijs en openbaar vervoer. Daarom heeft het COA besloten het pand te huren en worden er in gebouw verbouwingen verricht om de opvang mogelijk te maken. Op 1 september worden de eerste asielzoekers verwacht.

De gemeente stelt dat zowel de raad als de omwonenden per brief zijn geïnformeerd en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hierbij is ook het COA als eindverantwoordelijke van de opvang aanwezig.