Dode man in woning Oud-Zuid bruut omgebracht: 29 messteken

A. vertelde verschillende verhalen over wat er in de woning is gebeurd. In een van zijn verklaringen geeft hij toe dat hij heeft gestoken met een mes. Naar eigen zeggen sliep hij op de bank in de woonkamer en werd hij wakker toen de man waar hij logeerde hem anaal probeerde te verkrachten. Hij zou toen uit zelfverdediging met een mes op hem hebben ingestoken. Maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen ondersteunend bewijs voor die verklaring.

Verdachte A. kreeg aan het einde van de zitting het laatste woord. Daarin liet hij de rechtbank weten dat hij na de gebeurtenis in een dal raakte en dat hij van een brug springen als enige uitweg zag. "Ik ben altijd opgevoed dat ik goed moet zijn naar andere mensen", zei hij via zijn tolk. "De situatie was zo traumatisch dat ik zo heb gehandeld."

De zaak gaat verder op 18 september, dan staat de tweede pro forma-zitting gepland.