RIVM: landbouwgif dinoterb geen gevaar voor volksgezondheid

Er is onderzoek gedaan door te kijken wat de gevolgen zijn wanneer iemand dagelijks in het water zwemt waar de stof zit. "We zijn uitgegaan van het worstcasescenario", aldus een woordvoerster van het RIVM.

Geen gezondheidsrisico's

"We hebben de hoogst gemeten concentratie genomen en gekeken wat de risico's zijn als een mens daar dagelijks in het water zwemt. Uit de berekeningen blijkt dat recreatie in het water geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt."

Begin dit jaar meldde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat in 2022 op twaalf plekken in Noord-Holland concentraties dinoterb zijn gemeten die boven de norm voor oppervlaktewater liggen. Het gewasbeschermingsmiddel, bedoeld om onkruid te bestrijden, is al sinds 1998 verboden.