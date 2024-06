Goois vrijwilligerstekort steeds nijpender: 'nieuwkomers' zouden enorm kunnen helpen

"We hebben veel groepen nieuwe Nederlanders in onze database die graag als vrijwilliger aan de slag willen. Mensen die contacten willen opdoen, de taal willen leren, maar het zijn niet de mensen die makkelijk geplaatst worden", vertelt Wendt. Ze ziet de huidige situatie met lede ogen aan.

"We hebben buttons met de tekst ‘ik leer Nederlands’, dan is het ook voor mensen direct duidelijk dat ze soms nog wat hulp nodig hebben. Ik begrijp niet dat er zo’n terughoudendheid is om anderstaligen in te zetten. Zij kunnen toch ook gaan fietsen op de duo-fiets met mensen met dementie of helpen bij evenementen?"

Steeds minder vrijwillige inzet

Uit cijfers van vrijwilligersbranchevereniging NOV blijkt dat zo'n 41 procent van de mensen vrijwilligerswerk doet. Dat is net zoveel als voor de coronapandemie, maar het aantal uren dat we in vrijwilligers steken daalt flink en voor coördinerende taken zijn steeds moeilijker mensen te vinden.

Vooral jongeren en werkenden zijn minder de porren voor vrijwilligerswerk, zo blijkt. Er moet namelijk al hard genoeg gewerkt worden om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Af en toe een handje helpen, incidenteel of eenmalig, willen mensen wel graag doen. "We moeten af van het idee dat vrijwilligerswerk alleen koffie schenken is. Zoals bij ons, lekker bezig in de natuur, actief, buiten", zegt Margot Leeuwin van het Huizer voedselbos. Ze heeft nu weinig problemen om vrijwilligers te vinden, maar maakt zich zorgen om toekomst.

Voor Daphne Rokebrand van buurthuis De Blaerkom en de oranjevereniging in Blaricum is het elk jaar een uitdaging om Koningsdag te organiseren. "We hebben een tekort van 20 tot 30 mensen", zegt ze. In de uitzending doet ze een oproep: ‘kom bij ons, het is leuk en gezellig.’

Christian Taal, directeur van het Filmtheater, geeft aan dat je als organisatie vooral erg zichtbaar moet zijn op social media wil je mensen trekken en betrekken.