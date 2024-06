Van kunst tot Hartjesdag: drag is van alle tijden

Ook de schilder Breitner zag het fenomeen crossdressing in zijn tijd, eind negentiende eeuw. "Op de derde maandag van augustus, al eeuwen lang, vierde Haarlem Hartjesdag", vertelt Rikhof.

"Aan het eind van de negentiende eeuw is dat naar Amsterdam verplaatst en kwam het element van crossdressing erbij. Dat houdt in dat mannen zich als vrouwen gingen kleden en vrouwen als mannen. En waarom deden ze dat? Om één dag per jaar, een beetje carnaval-achtig, de gevestigde orde op de kop te zetten. Het normaal was even abnormaal."

Snor en jurk

Moderne kunstenaars als Breitner wilden in die tijd het normale stadsleven vangen. "Dat deed hij ook in het schilderij Hartjesdag", vervolgt Rikhof. "Een Amsterdams tafereel. Heel lang is gedacht dat het ging om een groep feestgangers: lallende vrouwen die een slok teveel op hebben. Maar als je goed kijkt, zie je dat één van de figuren een man is met een snor in een jurk."

