In de ban van Hollandse luchten: Sam zet Hollandse traditie voort met zijn werk

Met zijn schilderijen vol wolken en luchten staat Sam in een echt Hollandse traditie. In de 17e eeuw werd schilder Jacob van Ruisdael beroemd om zijn wolkenschilderijen. Later schilderden impressionisten zoals Hendrik Willem Mesdag, Jan Hendrik Weissenbruch en kunstenaars van de Haagse School en leden van de Cobra-beweging dramatische luchten. "Ik vind het mooi om in zo'n rijke traditie te staan", zegt Sam. "Maar ik ben nog maar net begonnen."

Tijdvertragend

Sam is een levendige prater en geeft ook toe dat het best druk in zijn hoofd is. Schilderen maakt hem rustig. "Het mooie van een schilderij is dat het heel stil is. Het vertraagt de tijd", vertelt hij.

"In deze tijd van TikTok, Youtube en Instagram is het beeld heel snel en vluchtig. Een schilderij is het tegenovergestelde. En dat het stille beeld mij en ik hoop ook veel anderen kan grijpen, vind ik mooi."

