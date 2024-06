Vliegtuig schiet bij landen op Schiphol van de baan

De crash vond iets voor 13.00 uur plaats op de Oostbaan van Schiphol. Op foto's is te zien dat de privéjet van vliegtuigenbouwer Cessna niet aan het einde van de baan is doorgeschoten, maar zijwaarts het gras in is gereden. Dat gebeurde ter hoogte van de KLM-hangars op Schiphol-Oost, aan de noordkant van de baan.

Luchtvaartverslaggever Eline Boshuizen was per toeval tijdens het incident in de verkeerstoren van Schiphol: "Het komt niet elke dag voor dat een vliegtuig met een wiel buiten de baan terechtkomt. De luchtverkeersleiding weet op dit moment ook niet wat er precies is gebeurd, maar het lijkt niet bijzonder ernstig te zijn. Al met al is er dus niet heel veel aan de hand."

