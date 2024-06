Veiliger en overzichtelijker? Werkzaamheden aan beruchte kruispunten N9 voltooid

De kruispunten op de N9 bij Burgervlotbrug en Sint Maartsenvlotbrug zijn voor veel weggebruikers én bewoners een doorn in het oog. "Ik hoop op iets meer rust en vooral dat het veiliger wordt voor toeristen, fietsers en voetgangers", vertelde buurtbewoner Sandra Wit eerder tegen NH.

Afgelopen maand was het dan zover. De twee kruispunten gingen op de schop. En dat net voor het begin van de zomervakantie, misschien wel het drukste moment van het jaar op de N9. Maar het streven om de werkzaamheden voor de vakantie af te hebben, is meer dan gelukt. In een maand tijd is er veel veranderd bij beide kruispunten.

Tekst gaat door onder de foto.