Keti Koti weer in 'witte' stad Haarlem: "Ook hier sluimert polarisatie en discriminatie"

Schuttersstukken Frans Hals terug

"Het kon dit keer niet in het museum, omdat de schuttersstukken van Frans Hals terugkomen uit het Rijksmuseum", legt Frederique Janss uit. "Die tuin was vorig jaar wel een mooie plek, maar in De Schuur hebben we dan weer meer zalen."

Dat Keti Koti daardoor een soort reizend bestaan door de stad krijgt, vindt ze ook niet erg. Met een optocht met een brassband van het station naar het theater in de binnenstad hoopt ze dat steeds meer mensen aanhaken. "Het is dit jaar een beetje een lastige werk- en schooldag", weet de organisator. "Maar vorig jaar waren er 1.200 gasten, we hopen dat er dit jaar minstens zoveel mensen komen."

Witte stad

Het feest in Haarlem heeft wel een ander karakter dan in Amsterdam. "Haarlem is natuurlijk best een witte stad qua bevolking. Maar wij willen hier een bijdrage leveren aan de bewustwording."

Volgens Frederique sluimert er hier ook teveel discriminatie en polarisatie. "Wat er in heel Nederland gebeurt, gaat echt niet aan Haarlem voorbij. Sommige groepen zijn meer de dupe van de stemming in dit land."

