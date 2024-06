Veel hinder dit weekend bij CS en op A10 Zuid: dit staat je te wachten

Mensen die dit weekend de stad in of uit willen, moeten rekening houden met flink meer reistijd dan normaal. Treinreizigers gaan dit morgen en zondag namelijk flink merken omdat Centraal Station een grote opknapbeurt krijgt. Ook voor mensen die met de auto gaan, is er oponthoud: de A10 Zuid gaat op de schop. Dit is wat je te wachten staat.