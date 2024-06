Het leek einde verhaal, maar de kermis in Wijdenes gaat vandaag tóch van start

Donderdagmiddag wordt er onder een brandende zon hard gewerkt om de kermis op tijd klaar te krijgen. De feesttent staat dan al overeind, de barren staan klaar, licht en geluid wordt opgesteld en de kermisattracties druppelen binnen. Een dag later moet alles klaarstaan voor het jaarlijkse feest.

Kermis in Wijdenes. Zo logisch als het klinkt, was het lange tijd zeker niet. Naast teruglopende bezoekersaantallen, maakten klachten uit de buurt het er de laatste jaren niet gemakkelijker op. Er werd gezocht naar een nieuwe opzet, op een nieuwe locatie. Die diende zich via bewoner Ary Harteveld aan. Hij stelde zijn land beschikbaar. "Ik zei het eerst een beetje in de drank, maar heb er zeker geen spijt van. Het is zonde als de kermis doodbloedt en ik heb er hier de ruimte voor. Nu maar hopen dat er veel mensen komen."

Jonge generatie

Voor het horecagedeelte wordt samengewerkt met Sebastiaan Redeker, eigenaar van De Zeedijk in Onderdijk. Daarnaast is er nieuw bloed gekomen in het kermiscomité. "Dynamiek in het dorp is belangrijk", zegt voorzitter De Koekkoek. "Ik zit al 25 jaar bij het comité, dus het is belangrijk dat er een jonge generatie instapt."

Onder meer Jeanine Kornman - die tegenover het kermisterrein woont - zorgt voor vers bloed. "Ik vind het belangrijk dat de kermis er voor de kinderen blijft, ieder jaar. Het is belangrijk dat de saamhorigheid blijft. De kinderen zijn razend enthousiast, want er komt een stormbaan."

Attracties, stormbaan en live muziek

Er is dit weekend voldoende te beleven, voor jong en oud. Naast de attracties en de stormbaan is er het hele weekend live muziek, met vrijdag Glock'45 en zondag komt The Cats Aglow naar Wijdenes. De entree hiervoor is gratis.

Kermiscomité-voorzitter Jan-Wim de Koekkoek hoopt op een succesvol weekend en ziet de toekomst van de kermis weer positief in. "De oude garde zegt vaak: 'Er verdwijnt zoveel'. Nou, laten we eens proberen om dit te handhaven."