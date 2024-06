Nét even ander soort kinderboek: "Misschien schuilt in ieder mens wel een eikeltje"

De makers van het boekje spreken vol liefde over hun hoofdfiguren, hoewel je 'eikel' natuurlijk ook als scheldwoord kan opvatten. "Het zijn eigenlijk drie kwajongens of stoute meisjes die niks kwaads in de zin hebben."

Zelf een eikel

"Misschien ben ik zelf ook wel een eikel", sluit Bert aan, met een brede lach op zijn gezicht. "Maar ik ben niet slecht en geen pestkop hoor. Wat ik vooral waardeer in de eikeltjes, is dat ze niet braaf zijn."

In het boekje probeert de kikker te vliegen met behulp van twee veren van de eend. De eikeltjes zien het met veel vermaak aan. Bert en Charlotte hopen dat het boekje een groot succes zal worden, maar vinden het vooral leuk dat het boekje er is.

Flippo-tekenaar

Bert was in de jaren 90 zeer succesvol als tekenaar van de populaire Flippo's, de plastic schijfjes die je gratis in een zak chips aantrof en waar stripfiguren op stonden. "Ik had helemaal niet door dat het toen zo'n rage was, want ik had kinderen die te jong waren voor die flippo's", lacht Bert. Hij mocht van de chipsfabrikant ook geen interviews geven dus hij werd er zelf ook niet bekend mee.