Man (20) die van brug Den Helder sprong meldt zich bij politie en zegt: 'Sorry'

Geen idee

Dat blijkt een 20-jarige man uit Den Helder te zijn. Hij meldt zich bij de politie met het verhaal dat hij met een droogpak van de Kooybrug was gesprongen en daarna met de waterscooter weer weg was gegaan. Hij is later wel weer terug geweest en heeft alles gezien qua hulpverlening, maar had geen idee dat er naar hem werd gezocht.

Volgens de politie was de springer hoorbaar onder de indruk van wat hij heeft veroorzaakt en hij bood meerdere malen zijn excuses aan. De melder die de man zag springen is blij dat de springer veilig is. Hij had er slecht van geslapen had en was erg blij met het belletje, aldus een woordvoerder van de politie: "Fantastisch dat hij de melding heeft gedaan, maar je ziet wat een inzet heeft opgeleverd. Weet dat springen van bruggen verboden is."

150 euro

De 20-jarige springer heeft een stevig gesprek gehad met de politie en is er met een waarschuwing vanaf gekomen, omdat hij niet op heterdaad is betrapt. Je riskeert trouwens een boete van 150 euro als je van een brug springt.