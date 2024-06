Fuut doodgeschoten voor de ogen van geschokte omwonenden: "Streed voor z'n leven"

De getuigen bij het stellingfort konden niet achterhalen waar het schot vandaan kwam. Ze wilden achteraf graag zeker weten of het dier was neergeschoten.

Uit onderzoek van de dierenambulance en röntgenfoto's van dierenkliniek De Ronde Venen is gebleken dat de overleden fuut inderdaad door een schotwond is overleden. Aan de gebruikte munitie te zien is gebruikgemaakt van een luchtdrukpistool.

Heel veel bloed

"Er was veel schade vanbinnen en heel veel bloed", vertelt Miriam. "Ook als het dier eerder uit het water was gehaald, had 'ie het niet overleefd. Het is verschrikkelijk. Er is de laatste tijd zoveel dood en verderf."

