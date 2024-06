Bultruggen voor Noord-Hollandse kust al dagen verdwenen: dit is waar ze nu kunnen zijn

Een van de dieren besloot richting het noorden te zwemmen, en dook een dag later op voor de kust van Callantsoog. Bezoekers van het strand en personeel van Strandpaviljoen Zilte Zucht stonden met open mond te kijken. Een uur lang heeft Denise Rosenboom mogen genieten van het schouwspel: "Ik denk dat de walvis een uur hier voor de kust heeft gezwommen en gesprongen. Ja echt, ik was helemaal wild. Ik had bijna de koffie uit mijn handen laten vallen, want even stoppen, we moeten dit bekijken."

De reddingsbrigade daar is meteen gaan kijken of het dier in orde was. Dat leverde mooie beelden op, maar Annemarie van den Berg bij SOS Dolfijn waarschuwt: "Wereldwijd is de regel: minimaal 100 meter bij een walvis wegblijven. Als mensen met bootjes te dichtbij komen is er ook een kans dat de walvis in ondiep water terechtkomt omdat hij zich opgejaagd voelt. En dan kan hij aanspoelen."