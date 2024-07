Geen geluidswal langs A9 bij Heiloo, mogelijk wel windmolens: "Het is van de zotte"

Het burgerinitiatief van bewonerscollectief Plan Oost voor een geluidswal langs de A9, waar Elsbeth van Dorsten een van de drijvende krachten achter is, strandt in 2019. Volgens de politiek in Heiloo is de verwachte geluidsvermindering van minimaal vier tot maximaal acht decibel niet voldoende voor het vele geld dat moet worden neergeteld voor een geluidswering.

Ook zou een hoge geluidswal het zicht op het landschap geweld aandoen en zou de geluidsoverlast in de loop der jaren al flink zijn afgenomen door het aanleggen van stiller asfalt.

Grote verbazing

Des te groter is de verbazing dat er nu wel onderzoek wordt gedaan of er één of meerdere windmolens geplaatst kunnen worden op het bollenveld tussen de A9 ter hoogte van Plan Oost en bedrijventerrein Boekelermeer.

"Het is van de zotte, de omgekeerde wereld", vindt Elsbeth. "Geluidswering wordt afgeketst vanwege bijzonder landschap. De gemeente gaf het argument dat de automobilist op de A9 vrij zicht moet hebben. Dat zal in ieder geval niet zo zijn als daar windmolens komen."

Massaal naar gemeentehuis

Ook op de Facebook-pagina 'Je bent Heilooër als...' is het onderwerp hot topic. Er wordt opgeroepen om vanavond massaal naar het gemeentehuis te komen. Dan bespreken raadsleden onder meer een eventuele herbestemming van het gebied langs de A9.