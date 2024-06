Het Alkmaarse Victoriepark is dé plek van de overwinning op de Spanjaarden

Stadsmuur

In en rond het Victoriepark is er weinig tastbaars dat ons herinnert aan de heroïsche strijd die hier is gestreden. Buiten het park is nog wel een stuk stadsmuur bewaard gebleven. Lange tijd is gedacht dat dit de oude stadsmuur was uit de tijd van het Spaanse beleg. In 1952 is deze muur helemaal gerestaureerd en kwam koningin Juliana zelfs speciaal een bezoek brengen.

"Het is wel een zestiende-eeuwse stadsmuur", zegt stadsarcheoloog Nancy de Jong. "Maar het is niet, zoals de plaquette op de muur ons laat geloven, dat dit de muur is die Alkmaar heeft beschermd tegen de Spanjaarden." Het bleek namelijk de muur te zijn die is gebouwd nadat de Spanjaarden waren vertrokken.

"Toen het beleg was afgerond, werd dit de beschermende stadsmuur", vertelt De Jong. De stadsmuur die de Spanjaarden op afstand hield, werd pas later ontdekt, tijdens werkzaamheden. In die muur waren zelfs kogelinslagen te zien. Ook kwamen er Spaanse kanonskogels naar boven. Het bewijs was geleverd.

