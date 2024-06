Voorspel-koe in spe: is Sijtje 2.0 de opvolger van haar oma?

Boer Harry heeft een heleboel koeien in zijn stal in Middenbeemster staan, toch was het niet makkelijk om een waardige opvolger voor Sijtje te vinden. "Ik heb het tien jaar gedaan, die koe had een betrouwbaarheid van 85 procent." Maar met de komst van Sijtje 2.0 maakt boer Harry toch weer kans. Sijtje 2.0 is de kleindochter van Sijtje. Ze is inmiddels zes jaar oud en heeft dus zeker vijf jaar met haar oma mee kunnen kijken. Momenteel zit de voorspel-koe in spe vol in training bij boer Harry.