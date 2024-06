Veel vrijwilligers in 't Gooi, maar nieuw onbetaald personeel vinden is moeilijk

Henriëtte Weimar is één van de vele vrijwilligers actief in 't Gooi. Toch staat het netwerk van vrijwilligers in 't Gooi al langere tijd onder druk. Krijg het nu nog maar eens voor elkaar om ze te vinden. Voor de lokale talkshow Gooise Hangijzers doken NH en NH Gooi in dit onderwerp. Wij gingen langs bij Henriëtte tijdens haar vrijwilligerswerk in het Filmhuis in Hilversum.