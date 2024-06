Toch geen regen dit weekend: zon laat zich regelmatig zien

De afgelopen dagen was het heet in Noord-Holland. De temperaturen stegen richting de 30 graden en door de hele provincie heen werd er volop gezwommen, gezond en gebarbecued. "We hebben uiteindelijk toch al 187 uur zon gehad afgelopen maand", zegt Visser tegen NH Radio. Komend weekend dalen de temperaturen flink. Wel blijft het droog.

Na het weekend zullen de regenwolken zich weer boven onze provincie verzamelen en kunnen er meer buien gaan vallen. De temperaturen zullen verder dalen en blijven hangen rond de 19 graden.

Na woensdag voorspelt Visser wat meer opklaringen en ziet hij de temperaturen langzamerhand weer stijgen.