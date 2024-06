Vier Amsterdammers aangehouden in Zandvoort na verschillende incidenten

'Incidenten totaal onacceptabel'

"We hebben op dit soort dagen drie keer per dag een zogenaamd 'motorkapoverleg' met alle betrokken instanties. We hebben, gezien onze ervaringen over de afgelopen jaren, dit seizoen echt stevig opgeschaald. Het is verdrietig dat het nodig is", legt Moolenburgh uit.

"Het is druk en dat brengt ook altijd de nodige 'overlastgevers' met zich mee. Het is vreselijk dat incidenten gebeuren, totaal onacceptabel. Maar ik ben blij dat het nu niet om grote groepen gaat. Omdat de politie massaal aanwezig is, betekent dat ze ook heel snel aanwezig kunnen zijn na een melding."

Vorig jaar deelde Moolenburgh veel gebiedsverboden uit aan overlastgevers. "Ik doe dat nog steeds met 'alle liefde'. Ik vind het wel lastig dat de wet bepaalt dat ze maar gelden voor drie maanden, want het liefst zie ik sommige gasten nooit meer terug in het dorp."

De burgemeester wil zich nu niet al te veel focussen op vervelende gasten uit de hoofdstad. "Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ook gebiedsverboden uitgedeeld aan mensen uit de Bollenstreek en Almere. Ze komen overal vandaan."