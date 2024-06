Explosie bij voordeur kapperszaak in Osdorp veroorzaakt veel schade

Iets voor één uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten. Toen ze ter plaatse kwamen troffen ze een brand aan bij de voordeur maar, dit was snel onder controle.

Wat voor explosief er is gebruikt, is nog onduidelijk. Wel was er goed een brandbare vloeistof te ruiken. De Explosieven Opruimingsdienst heeft onderzoek. Er zijn geen verdachten aangehouden.