Nepdierenambulance zorgt voor onrust: "Dacht dat we vermiste kat terugbrachten"

Al een maand lang komen er meldingen binnen van een Citroën Berlingo met bestickering van de dierenambulance. "Mensen snappen niet dat wij dat niet zijn", vertelt Miriam Bosman van Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland.

Zo zag een vrouw uit Kudelstaart gisteravond een dierenambulance door haar straat rijden. Ze liep direct naar buiten, hopend dat haar vermiste kat teruggebracht zou worden. Dat was niet het geval: de Citroën Berlingo reed door. "Ze barstte in tranen uit toen ze hoorde dat wij helemaal niet in de buurt waren", vertelt Miriam over het moment dat de vrouw de échte dierenambulance aan de lijn kreeg.

Als vriend en niet als vijand

Maar niet alleen inwoners raken door de komst van deze nepdierenambulance in de war. "De politie en brandweer zien ons als vriend en niet als vijand", vertelt Miriam. "Ze zijn nooit achterdochtig en zwaaien altijd naar ons. Daar kan misbruik van gemaakt worden. Het is voor hen heel verwarrend als er andere mensen in zo'n voertuig zitten."

Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland rijdt normaal ook in een Citroën Berlingo, maar rijdt nu alleen in hun twee Opel Vivaro's en een Ford Transit. Deze hebben oranjegroene bestickering, waarop de regio is vermeld. De nepdierenambulance heeft daarentegen geelgroene stickers, geen vermelde regio en witte planken voor de ramen. Het eerste gedeelte van het kenteken is 16-VT.

De dierenambulance en de politie willen in contact komen met de eigenaar van de Citroën. "Wij willen vragen om ons direct te bellen als mensen deze nepdierenambulance zien", roept Miriam op.