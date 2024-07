Het nieuwe tuinieren: Haarlemse Natalie maakt plantenvoeding van schapenwol

Het nieuwe tijdperk wordt ingeluid met de opening van een nieuwe fabriek. Natalie Bogtman heeft jarenlang geijverd voor deze fabriek, en nu is het dan eindelijk zover. "Sorry hoor, ik moet nog even bijkomen", zegt ze nadat ze haar openingsspeech heeft afgeleverd. Het is dan ook niet niks, een fabriek opstarten voor een product dat helemaal nieuw is op de Nederlandse markt.

Het product

Het nieuwe product dat Natalie in Nederland introduceert is wolkorrel. De wolkorrel is gemaakt van schapenwol en dient als voeding voor planten. “Waarom chemisch doen als het natuurlijk kan?”, houdt Natalie de Nederlandse tuinierder voor. “De wol van schapen is een traktatie voor de planten om ons heen. Wol is het gouden ingrediënt voor het groen in ons leven.”

Schapenwol zit namelijk vol met nuttige voedingsstoffen, zoals kalium en zwavel. Bovendien geeft wol lucht aan de grond en werkt het als waterbuffer voor planten. Het voordeel ten opzichte van reguliere plantenvoeding is dat er geen chemische toevoegingen nodig zijn of dat er gebruik moet worden gemaakt van eindige grondstoffen. Gewoon honderd procent schapenwol, maar dan in korrels. “Van schapenvacht naar bodemkracht”, stelt Natalie, met een vuist in haar lucht.