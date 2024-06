Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden onder druk: medewerkers Rijkswaterstaat uiten hun zorgen

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt bekend te zijn met de brief, en bevestigt ook dat er de afgelopen maanden meermaals storingen zijn geweest in IJmuiden. De bekendste storing is die van november vorig jaar, die er uiteindelijk toe leidde dat de waterstand in de Amsterdamse grachten flink steeg tijdens een storm. In november was er bovendien nog een storing, die volgens de woordvoerder niet leidde tot het risico op hoog water, omdat er weinig neerslag was. Verder was er een storing aan een back-upsysteem.

Interne gesprekken

Volgens Rijkswaterstaat zijn er al voor de brandbrief en voor de storing in november interne gesprekken gevoerd over het complex. "De brandbrief onderschreef de noodzaak om te komen tot een aanpak voor het gemaal", zegt hij. "Daar zijn we ook al langer mee bezig." De woordvoerder noemt onder meer dat er een extra pomp is geplaatst, zodat de capaciteit op peil blijft als andere pompen in onderhoud zijn. "Dat is een traject dat ongeveer twee jaar geleden in gang is gezet."

Renovatie

Volgens de woordvoerder zijn er verder allerlei acties in gang gezet 'voor de korte, middellange en lange termijn'. Er loopt een studie om het gemaal te renoveren. De woordvoerder zegt verder dat het "goed" is dat de medewerkers dit signaal afgeven. "Ze zijn ook aangenomen om gevraagd en ongevraagd advies te geven. En daar zijn we intern ook over in gesprek."

Het complex in IJmuiden is belangrijk voor het waterpeil in delen van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat omschrijft zelf dat het "grootste gemaal van Europa zorgt voor droge voeten in een groot deel van West-Nederland."