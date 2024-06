Halsema wil 'tandje erbij' tegen straatdealers: nieuwe campagne en meer camera's

Halsema wil in de herfst met gemeenteraadsleden in debat over met name de uitbreiding van de gebiedsverboden voor straatdealers. Het is haar bedoeling om veel maatregelen in de tweede helft van 2024 in te laten gaan. "Met de voorgestelde extra maatregelen hopen we een extra slag te maken in het aanpakken van het hardnekkig probleem van het straatdealen in de binnenstad", stelt de burgemeester.