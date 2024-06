Schoonmaakbedrijf ingehuurd voor vieze binnenstad: "26.000 kilo afval opgehaald"

De directeur van het schoonmaakbedrijf zegt dat de gemeente tot elf uur bezig is. "En om elf uur starten wij met de restanten." Daarnaast kunnen de ondernemers via een whatsappgroep aangeven waar er nog afval ligt. "We hebben al 26.000 kilo afval opgehaald."

Stadsdeelbestuurder Lotte Terwel is blij met de extra schoonmakers. Ze erkent wel dat afval en reiniging eigenlijk een kerntaak van de gemeente is. "En ik vind dat we op dit moment eigenlijk moeten constateren dat dat onvoldoende lukt."

Volgens Terwel komt dat bijvoorbeeld door het statiegeldprobleem, de grote hoeveelheden afval die mensen achterlaten en een gedragsverandering die nodig is. "Maar het is wel echt te vies op onze straten."

Het project wordt grotendeels door de gemeente betaald en duurt in beginsel een jaar.