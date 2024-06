Tentoonstelling Alkmaekers laat je de middeleeuwen van Alkmaar zien

Samen met Ro Smith en Berend Post lopen we door de winkelstraat de Laat in hartje Alkmaar. "Waar nu de H&M zit, daar stond vroeger de leerlooierij van Alkmaar", vertelt Ro met veel enthousiasme. "Hier lag een dijk die de haven en het oude centrum rond de kerk verbond. Er was verder weinig. Dat was ook goed, want dat leerlooien stonk en was heel vies."

Berend houdt een kaart van Alkmaar in zijn handen. Hij is een van de jongeren die aan het project Alkmaekers heeft meegewerkt. "Deze kaart is Alkmaar van nu, maar dan in oude stijl getekend. Een ambachtelijke kaart van het hedendaagse Alkmaar als het ware", zegt Berend. Met de kaart in de hand kan je de plekken terugvinden waar vroeger de verschillende ambachtslieden van Alkmaar hun werk deden. "Hier zat de tegelmaakster", vertelt Berend, wijzend naar een klein straatje aan de rand van het centrum ."Haar man was overleden en zij zette de zaak voort. Ze maakte hele mooie tegels, bijvoorbeeld met een herderinnetje erop."

Tekst gaat verder onder de foto.