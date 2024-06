Halsema drukt op pauzeknop evenementenbeleid: nieuwe zorgen over juridische procedures

De zorgen over de consequenties van mogelijke juridische procedures leven ook in de sector. Zo heeft festival No Art - dat in het Flevopark plaatsvindt - een brief, die in handen is van AT5, gestuurd naar het stadhuis waarin zij nadrukkelijk verzoeken om de evenementenkalender niet te kopiëren in 2025.

Want dat is één van de opties die voorligt: een nieuw - maar eenmalig - beleid voor 2025 óf precies dezelfde evenementenkalender - met dus dezelfde festivals- als in 2024. Vorige week schreven cultuurwethouder Touria Meliani en burgemeester Femke Halsema een brief aan de Amsterdamse politiek: u mag de keuze maken als raad.

Volgens Meliani en Halsema zitten aan het kopiëren van de agenda dit keer ook nadelen aan, bijvoorbeeld omdat dat (met Sail en het 750-jarig jubileum in gedachten) ervoor zorgt dat er volgend jaar veel meer evenementen zijn, wat vervolgens weer extra druk legt op de politiecapaciteit. Bovendien is er dan opnieuw minder ruimte voor nieuwe festivals die toe willen treden.