Sancties en subsidies bij studentenverenigingen: waarom voor de één wel en de ander niet?

"Toch was de sanctie hetzelfde, je moet namelijk zeggen dat een onveilig sociaal klimaat echt niet kan. Nergens, daar mag je geen onderscheid in maken." Maar volgens de onderwijsinstelling is één ding heel belangrijk: "Het gevoel of er wordt gehandeld voor de bühne en omdat het van ons moet, of dat er intrinsiek al stappen worden gezet." Dat laatste ziet SSRA zelf ook in: "Vanuit onze vereniging kwam er een sterke impuls dat dit moest worden rechtgezet, dat proces is al begonnen voordat er sancties werden opgelegd."

Het studentencorps: "Op dit moment werken wij er hard aan om de huidige cultuurverandering binnen het A.S.C./A.V.S.V. door te zetten." Het corps zegt het besluit van de onderwijsinstellingen wel te respecteren.

Landschap staat onder druk

Als grootste studentenstad van het land heeft Amsterdam vele studentenverenigingen. Naast deze drie verenigingen zijn er veel waar (nog) geen sancties gelden, verenigingen die de grens dus niet overgaan. AT5 en NH Nieuws zetten vragen uit bij tien grote studentenverenigingen in de stad over deze ontwikkeling.

Vier verenigingen laten hun reactie uit, twee verenigingen "geven er geen prioriteit aan" of willen zich niet mengen in deze discussie. De verenigingen wel reageerden zeggen bijna allemaal respect te hebben voor het besluit van de universiteiten. Toch plaatsen ze kanttekeningen. Want ook zij zien - ondanks dat zij geen sancties hebben gekregen - dat er een 'nieuw' imago is ontstaan.